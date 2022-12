Baum stürzte auf Haus und Stromleitung

Schreck für eine Familie in Windegg in der Gemeinde Steyregg. Am Sonntag kurz vor 14 Uhr machte es plötzlich einen Tuscher. Als die Familie nach der Ursache schaute, entdeckte sie, dass eine Esche auf das Haus und eine Stromleitung gefallen war. Die Familie verständigte die Feuerwehr in Steyregg, die wiederum die Höhenretter der FF Schweinbach alarmierte.