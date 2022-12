Ski-Traumpaar turtelt + Ganz viel Herz bei Haaland

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ - und die Sportstars der ganzen Welt feiern Weihnachten auch schon traditionell mit ihren Fans in den sozialen Medien. Wie festlich es bei Robert Lewandowski, Dominic Thiem und Co. am Heiligen Abend zuging, zeigen ihre Postings unten. Während Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde die gemeinsame Zeit genossen, zog Erling Haaland mit einem Herz-Outfit alle Blicke auf sich.