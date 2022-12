Schulbrand: „Übungen haben sich bezahlt gemacht“

Wie berichtet, kam es am letzten Schultag vor Weihnachten zu einem Kellerbrand in der Volksschule Maxglan II in der Stadt Salzburg. Gegen 9.50 Uhr dürfte laut Berufsfeuerwehr in einem Aufenthaltsraum im Keller des Gebäudes eine Kaffeemaschine oder ein Wasserkocher wegen eines Defekts in Flammen aufgegangen sein.