So vergeht das Warten auf’s Christkind im Nu

Ein Blick in die langen Gesichter der Kinder am Frühstückstisch reicht, um zu wissen: Eine gute Beschäftigung muss her, damit auch wenn es „dumpa“ wird noch alle in fröhlicher Weihnachtsstimmung sind! Das Team vom Oberösterreich Tourismus hat für die „Krone“ die schönsten Ausflugstipps gesammelt.