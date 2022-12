„Zu Weihnachten macht Gott sich angreifbar“

Zuerst eine Pandemie, nun der Krieg und die Teuerung. Wie passt das zu einem heimeligen Fest wie Weihnachten?

Die Krise öffnet auch den Blick für das Wesentliche. Weihnachten war ja nie stressfrei. Wer sich vorstellt, dass Maria und Josef in der Sänfte nach Bethlehem getragen wurden, liegt falsch. Das war absoluter Stress und weder kuschelig noch heimelig. Weihnachten ist im Ursprung ein Ereignis der Auslieferung an die Unfreundlichkeit dieser Welt. Mit Weihnachten macht Gott sich angreifbar im ursprünglichen Sinn des Wortes. Und ich glaube, wir sind in Zeiten wie diesen, in denen es nicht zugeht wie gewohnt, offener für die Botschaft dieses Festes.