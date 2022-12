Herr Bischof, wo braucht es heutzutage viel Mut?

Denken wir zum Beispiel an den Abwehrkampf der Ukrainer: Hat es 2022 besonders viel Mut gebraucht?

Es braucht grundsätzlich schon Mut, angesichts der vielen Meldungen über Leid und Elend nicht zu verzweifeln. Ich tu mir da leichter, weil ich um Gott weiß, aber das trifft nicht auf jeden zu. Es gibt wahnsinnig viele mutige Menschen: in der Ukraine, in Syrien, im Libanon, im Jemen, in Afghanistan, Iran, Irak, Nigeria und in vielen Ländern mehr. Frauen und Männer, Christen und Muslime müssen Mut beweisen, um sich gegen Verfolgung, Vertreibung und Unrecht zu stemmen.