Limbacher beim Innichen-Weltcup vor Gigler Zweite

Im Ski-Cross-Weltcup von Innichen hat es für das österreichische Team am Donnerstag zwei weitere Podestplätze gegeben. Hatte am Vortag Mathias Graf gewonnen, wurden am Donnerstag Andrea Limbacher Zweite und Sonja Gigler Dritte. Der kanadische Männer-Sieger Reece Howden übernahm vor Graf die Weltcupführung, der Vorarlberger belegte nach einem Viertelfinal-Out als bester Österreicher Rang neun. Der Sieg bei den Frauen ging erneut an die Schwedin Sandra Näslund.