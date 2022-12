Kleiner Berg mit großer Aussicht im Ennstal

Am Weg zum Gipfel zur Kapelle

Bevor wir mit der eigentlichen Tour starten, gönnen wir uns einen Abstecher zur Stalingrad-Kapelle, die an einem traumhaften Platz - mit Blick auf das Ennstal und den Grimming - errichtet wurde. Am Gipfel „Hohe Trett“ angekommen, liegt uns das Enns- sowie das Paltental zu Füßen und der Ausblick reicht vom Dachsteinmassiv über das Tote Gebirge und die Gesäuseberge sogar bis hin zu den Wölzer- und Schladminger Tauern.