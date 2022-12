„Wagner“ gegen „Mozart“: Söldner-Duell im Donbass

Im Krieg in der Ukraine kämpfen nicht nur reguläre Soldaten. Beide Parteien setzen auch auf Söldner. Auf russischer Seite ist die „Gruppe Wagner“ aktiv, deren rechtsradikale Führungsriege sich bei der Namensgebung von Hitlers Lieblingskomponisten inspirieren ließ und in russischen Gefängnissen eine Horde skrupelloser Schwerverbrecher rekrutiert. Auf ukrainischer Seite sind es westliche Ex-Soldaten unter Führung eines pensionierten Colonels der US-Marines. Ihr Name darf als Provokation in Richtung der „Wagner“-Truppen verstanden werden: „Gruppe Mozart“.