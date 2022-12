Salzburgs FPÖ kommt nicht vom Fleck

Svazek will Haslauer auf Augenhöhe begegnen

Denn bundesweit kamen die Blauen in Umfragen zuletzt auf 26 bis 30 Prozent - durchwegs bessere Zahlen als in Salzburg. Dagegen scheint der Landeshauptmann für die ÖVP in Salzburg derzeit ungefährdet, auch wenn es für die Schwarzen ein Minus setzen würde, wären am Sonntag Landtagswahlen.