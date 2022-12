So gelingen Raclette und Fondue zu Weihnachten

Raclette und Fondue immer beliebter

Mittlerweile bleibt der Herd in den Wohnungen und Häusern in Oberösterreich am 24. Dezember oft kalt. Stattdessen setzt man sich mit der Familie zusammen und stellt sich Gang und Gang selbst zusammen - beim Fondue oder Raclette. Dementsprechend haben sich die Einkaufslisten verändert: Hühner-, Rinder- und Schweine-Filets werden heute vorrangig für Weihnachten gekauft. Bratwürstel dürfen auch nicht fehlen. Was bei Lackinger am 24. auf den Tisch kommt? „Raclette - das gibt’s schon, seit ich ein Kind war.“ Wer in puncto Saucen- und Salat-Rezepten noch Inspiration sucht, kann hier fündig werden.