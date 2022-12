Im Helikopter mit Fußballstar über Kärnten fliegen

„Dieses Angebot nutzen viele für Hochzeiten auf der Gamskogelhütte“, erzählt Hinteregger. Doch jetzt sollen weitere Gebiete von „Hinti“ und „Morgi“ angeflogen werden können: „Wir wollen mit Hotels zusammenarbeiten, damit wir Gästen das wunderschöne Kärnten von oben zeigen können.“ Das Schlosshotel in Velden bietet das bereits an. Ihr Ziel: In sehr vielen Gemeinden eine Landemöglichkeit zu haben.