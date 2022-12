In diesem Fitnessstudio wird nicht nur trainiert!

Von Ernährungsberatung über verschiedenste Massagen bis hin zur Trainingsplanerstellung ist für Interessierte alles dabei. Seit 2001 gibt es den Betrieb bereits und er ist in Kärnten wohl einzigartig. „Wir nehmen den Kunden an die Hand, begleiten ihn, bis er sein Ziel erreicht hat.“ In diesem Fitnessstudio ist jede Altersgruppe zu finden.