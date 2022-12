Bürgermeister-Appell an Lenker: „Melden Sie sich“

Wer ist der Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag gegen 3.15 Uhr einen Flachgauer (24) angefahren und danach mutmaßlich die Flucht ergriffen hat? Wie ist es überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Diese Fragen beschäftigen zurzeit die Salzburger Kriminalisten. Die Polizei hat nach dem Unfall am Wochenende in einem Aufruf an die Öffentlichkeit auch um Hinweise von möglichen Zeugen gebeten. Doch bis Montagnachmittag sind keine brauchbaren Aussagen bei der Exekutive eingegangen, heißt es auf Nachfrage. Die Ermittlungen laufen.