Mann schwer verletzt: Polizei sucht weiter Lenker

Mit letzter Kraft griff er zu seinem Handy, wählte die Nummer seines Bruders und bat schwer verletzt um Hilfe. Was genau geschehen war, konnte der 24-jährige Flachgauer nicht mehr erzählen. Sein Bruder eilte am Sonntag gegen 3.15 Uhr sofort zum Tatort – eine Bushaltestelle in Kleinköstendorf. Er leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 24-Jährige liegt auf der Intensivstation.