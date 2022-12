„Meinem Snowboard fehlt jetzt ein Stück“

Zwar war bei SBX-Ass Alessandro „Izzi“ Hämmerle die Freude nach dem ersten Saisonsieg beim ersten WC-Rennen in Cervinia (It) groß, am zweiten Tag kam dann aber dafür eine Enttäuschung. Der Spanier Lucas Eguibar kreuzte „Izzi“ im Viertelfinale nach einem schwindligen Überholmanöver, brachte ihn so zu Fall. „Meinem Brett fehlt ein Stück, wo er drübergefahren ist“, erzählt Hämmerle, „Lucas tat es leid, er sagte selbst, dass es ein Foul war, als er die Wiederholung gesehen hatte.“