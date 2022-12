Raimanns Colts verlieren trotz einer 33:0-Führung

Damit gelang den „Wikingern“ um Quarterback Kirk Cousins ein historisches Comeback, noch nie holte in der NFL eine Mannschaft einen größeren Rückstand auf. Minnesota sicherte sich damit erstmals seit 2017 wieder den NFC-North-Divisions-Titel und hat damit einen Platz in den Play-offs sicher. Die Colts hingegen können mit nur vier Siegen in 14 Spielen ihre Hoffnungen auf die Postseason begraben.