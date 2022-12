Vorsicht, Handy! Weltmeisterin entgeht Sturz knapp

Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach dem Start. Einem Zuschauer war ein Handy in den Eiskanal gefallen, ein gefährlicher Gegenstand in der Bahn, in der die Pilotinnen mit knapp 100 Kilometern pro Stunde hinunterrasen. Nicht auszudenken, was passieren würde, würde der Schlitten damit kollidieren. Doch Hermann reagierte großartig, fuhr mit einem blitzartigen Manöver mittig über das Handy.