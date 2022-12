ÖSV bei norwegischem Dreifach-Sieg weit zurück

Sturla Holm Laegreid hat am Samstag seinen ersten Saisonsieg im Biathlon-Weltcup geholt. Der 25-Jährige verzeichnete im 12,5 Kilometer langen Verfolgungsrennen in Le Grand-Bornand nur einen Fehlschuss und führte vor Vetle Sjaastad Christiansen (+24,6/2) und dem bisherigen Dominator Johannes Thingnes Bö (+35,8/2) einen norwegischen Dreifachsieg an. Bö hatte zuvor fünf von sechs Bewerben gewonnen. Felix Leitner landete als bester Österreicher auf Platz 26 (+3:07,2 Min./2).