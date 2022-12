„Lächerlich!“ Frauen-Entscheidung regt Star auf

Entscheidung pro Frau

Hintergrund: Fallon Sherrock, Shootingstar und mit Abstand bekannteste Darts-Spielerin des Planeten, hatte heuer die sportliche Qualifikation für den Event des Jahres im „Ally Pally“ verpasst. Als das Teilnehmerfeld an sich schon feststand, aber entschied die PDC, doch einen Platz für Sherrock, offiziell für eine dritte Frau, freizuschaufeln. So ist Frau Sherrock jetzt also doch dabei.