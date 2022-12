Salzburgern missfällt die winterliche Fußball-Show

Ronaldo, Neuer und Co. bei der WM im TV auf die Wadl blicken, während draußen leise der Schnee rieselt und der Nachbar heimelige Adventlieder anstimmt: Das hat es vor der 22. Austragung der Fußball-Festspiele in Katar noch nie gegeben. Muss es auch nicht wieder. So viel steht für die meisten Salzburger vor dem morgigen Finale zwischen Messis Argentiniern und Mbappes Franzosen im Wüstenstaat schon fest.