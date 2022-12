Frau schockiert: Lokal verrechnet 2,70 € für Glas!

Besucht hat die Frau Donnerstagnachmittag ein Burger-Lokal im 15. Wiener Gemeindebezirk, als ihr nach ihrer Essensbestellung beinahe die Kinnlade heruntergefallen wäre. Bestellt hatte sie in dem Restaurant ein Menü - „All you can drink“ war darin inkludiert. So weit, so gut: Doch auf der Rechnung wurden 2,70 Euro für ein Glas verrechnet. Gehandelt hatte es sich hierbei jedoch nicht um ein Glas „to-go“, welches man anschließend mit nach Hause nehmen kann - nein, das Behältnis muss der Gast nach dem Verzehr wieder zurückgeben.