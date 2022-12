Widerliche Chat-Affäre an Pflegeschule in OÖ

Am Anfang dieser ungeheuerlichen Geschichte, die an der Pflegeschule Gmunden spielt, stand der Vorwurf sexueller Übergriffe: Ein spätberufener, über 50-jähriger Pflegeschüler soll vier Mädchen während einer Körperpflegeausbildung unsittlich berührt haben. Da waren aber zwei Lehrer dabei, die so etwas nicht miterlebten. Die Vorwürfe lösten sich letztlich in Luft auf.