Genua: Mit Drogen beladener Lkw stürzte von Brücke

Unter den Fahrzeugen, die am 14. August 2018 von der Morandi-Brücke in Genua stürzten, befand sich auch ein mit Drogen beladener Kühlwagen. Dies geht aus einem im März 2020 abgehörten Telefongespräch zwischen zwei Bossen der ‘Ndrangheta, der Mafia in Kalabrien, im Rahmen von Justizermittlungen hervor, die zur Verhaftung von 76 Personen führten.