Brückeneinsturz in Genua: Klage gegen Betreiber

Drei Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in der italienischen Stadt Genua wurde nun eine Sammelklage in die Wege geleitet. Sie richtet sich gegen die Autobahngesellschaft Autostrade per l‘Italia (ASPI), die Betreiberin der kollabierten Brücke. Für die Bürger der Region Ligurien, zu der Genua gehört, werden 1,5 Milliarden Euro als Entschädigung gefordert.