Europäische NATO-Staaten planen Luftabwehr-System

Die europäischen NATO-Staaten wollen zusammen ein Luftabwehrsystem beschaffen. Wie die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Donnerstag mitteilte, haben die Länder bei einem Treffen in Brüssel bereits eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Der Vizesekretär des russischen Sicherheitsrats, Alexander Wenediktow, warnte unterdessen, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO in einen Dritten Weltkrieg münden könnte.