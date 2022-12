Bluttat in Rom: Weiteres Schussopfer gestorben

Eine Schussattacke am vergangenen Sonntag in Rom, bei der ein 57-Jähriger in eine Versammlung von Hausbewohnern gestürmt war und wild um sich gefeuert hatte, hat ein weiteres Opfer gefordert. Am Dienstagabend erlag eine vierte Frau ihren tödlichen Verletzungen. Zwei weitere Personen liegen noch verletzt im Krankenhaus, darunter der Mann, der den Schützen entwaffnet hat.