Korruptionsprozess: Das Urteil für Neymar ist da

Brasiliens Fußball-Star Neymar ist im Zuge eines Korruptionsprozesses um seinen Wechsel vom FC Santos zum FC Barcelona im Jahr 2013 freigesprochen worden. Auch weitere in der Causa angeklagte Personen wurden vom Landgericht in Barcelona freigesprochen, wie dieses am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte alle Vorwürfe fallengelassen, nachdem sie für Neymar zunächst eine zweijährige Haftstrafe sowie eine Geldstrafe in Höhe von zehn Mio. Euro gefordert hatte.