Rede-Marathon zum steirischen Landesbudget

Die Eröffnung der Sitzung machte die FPÖ mit einer Befragung der Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). „Was wird unternommen, um die akuten Probleme auf der Grazer Kinderklinik schnellstmöglich nachhaltig zu beheben?“, wollte Mario Kunasek wissen. Dort waren ja vergangene Woche beinahe doppelt so viele kleine Patienten behandelt worden wie normalerweise, die Station war so überfüllt, dass Kinder am Gang liegen mussten. Bogner-Strauß möchte nichts beschönigen, „die Situation ist besorgniserregend“. Sie appelliert an Eltern, wieder vermehrt das Gesundheitstelefon zu konsultieren, um Ambulanzen zu entlasen. Außerdem verweist sie auf erweiterte Ausbildungsplätze in der Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Hochsteiermark und die bereits eingeführte Poolzulage für die Zuordnung des Pflegepersonals zur Kinder- und Jugendheilkunde. „Dazu werden wir künftig auch eine Spezialisierungszulage für das pädiatrisch ausgebildete und tätige Personal anbieten.“