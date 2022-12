Pflegeheim in NÖ: Ein Angeklagter freigesprochen

Zwei Mitarbeiterinnen eines Sozialzentrums in Niederösterreich und ein Manager stehen seit Montag in Wiener Neustadt vor Gericht. Es geht um Missstände und schwere Nötigung. Am Dienstag ist ein Angeklagter (62) nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 62-Jährigen angelastet, einer Mitarbeiterin mit einer Klage auf 200.000 Euro gedroht zu haben, sollte sie die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses nicht unterschreiben.