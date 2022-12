Führte Personalnot zum Pflegeheimskandal?

Dem angeklagten Geschäftsführer wird schwere Nötigung einer Heimhelferin, die die Misstände öffentlich machte, vorgeworfen. Er soll sie durch die Äußerung, er werde sie als Privatperson auf 200.000 Euro verklagen, zur Unterschrift auf der einvernehmlichen Kündigung genötigt haben. Der Satz zu einer möglichen Klage sei in keinster Weise in Verbindung mit der Unterschrift gefallen, sagt er. Auch in anderen SeneCura-Häusern gab es Missstände, zuletzt in Lehen in Salzburg. Urteile zum Fall Kirchberg am Wechsel sollen am Mittwoch fallen.