In anderen Senecura-Häusern gab es auch Missstände

Denn: Nicht nur im Seniorenwohnheim in Lehen gab es Missstände – in einem Heim in Paris waren die Zustände Anfang des Jahres ähnlich prekär. Die Vorwürfe klingen dabei bekannt: Zu wenig zu essen, zu wenig Hygiene und zu wenig Personal. Das betreffende Pflegeheim wird von dem Unternehmen Orpea betrieben – in Österreich hat das Unternehmen 2015 die Heimgruppe Senecura übernommen. Gleichzeitig ist das Unternehmen an der Börse – und in Salzburg der einzige gewinnorientierte Heimbetreiber.