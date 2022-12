Brauereien streiken: Droht Steirern Bier-Engpass?

Vor den Toren der Gösser-Brauerei in Leoben stehen am Montag leere Bierkisten unter einem Christbaum. Verdeutlicht wird diese Botschaft mit Transparenten (siehe Foto oben) und einem ohrenbetäubenden Trillerpfeifen-Konzert. Wie Brauerei-Mitarbeiter in ganz Österreich hat auch die rund 200-köpfige Belegschaft in der obersteirischen Bierhochburg am Sonntag um 22 Uhr die Arbeit niedergelegt. Zuvor war die sechste Lohnverhandlungsrunde der Brauer erneut ohne Einigung zu Ende gegangen.