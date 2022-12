Kinderärztin kämpft in Odessa um Leben von Babys

Das kriegserschütterte Odessa in der Ukraine ist so gut wie ohne Strom. Krankenschwestern müssen Kinder im Dunkeln versorgen, Laborärzte übersiedeln ihre Maschinen auf die Intensivstation und die junge Ärztin Dr. Anna Bantovska übernahm die Aufgabe eines Beatmungssystems: Die Zustände eines Kinderspitals in Odessa sind kritisch. Die „Krone“ telefonierte mit der jungen Ärztin, die die dramatischen Zustände schildert.