„Ein Christbaum gehört für mich einfach dazu!“

Der Christbaumverkauf in Wien ist angelaufen. An 260 Standorten in der ganzen Stadt bieten die Standler von der heimischen Tanne bis zur dänische Fichte wieder Bäume für das große und kleine Budget an. Heuer findet sich auf den Märkten eine Preisspanne von 10 bis 35 Euro pro Meter bei Tannen. Die „Krone“ war beim kleinsten (4 Quadratmeter) und größten (300 Quadratmeter) Verkaufsstand. Trotz der Teueurung sind die Betreiber optimistisch gestimmt. Und auch eine Umfrage unter den Wienern hat ergeben, dass der Christbaum für die meisten auch in diesem Jahr unverzichtbar ist. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.