Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der zweijährige Mischling Aloy benötigt noch in einigen Angelegenheiten etwas Übung. Stubenrein ist der junge Rüde leider noch nicht und auch das an der Leine gehen muss der Junghund noch etwas lernen. Zu Menschen ist Aloy sehr freundlich, aber auch etwas ungestüm. Kleinere Kinder sollten daher nicht im neuen Zuhause sein. Aloy freut sich über ein zukünftiges Leben außerhalb der Großstadt am Land. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at