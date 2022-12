Ein Geschenk der Nächstenliebe und der Hoffnung

Hoffnung spenden in dunklen Stunden

Haben Sie sich das Bild oberhalb genau angesehen? Haben Sie gleich bemerkt, dass der Hund einen Rollstuhl hat? „Rex“, ist auch ein Opfer des Krieges in der Ukraine. Sein Frauchen hat ihn auf der Flucht nach Österreich getragen. Wie groß muss diese Liebe sein! Wenn man selbst in Gefahr ist, nur das Nötigste mitnehmen kann und sich dann für sein behindertes Tier entscheidet. Als wir davon erfuhren, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu helfen - und nur wenige Tage später hatte „Rex“ seinen Rollstuhl. Glauben Sie mir, er sprüht vor Lebensfreude, wenn er auf der Wiese seine Runden dreht.