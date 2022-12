Erneut schwerer Unfall auf einem Bahnübergang

Am Sonntag um 19.10 Uhr lenkte ein 22-Jähriger aus Schalchen seinen PKW von Weinberg kommend in Richtung Stallhofnerstraße. Zur selben Zeit lenkte ein 26-jähriger Lokführer aus Simbach einen Triebwagen, der mit rund 20 Personen besetzt war, auf der Bahnstrecke von Braunau in Richtung Salzburg. Auf Höhe des unbeschrankten Bahnüberganges Stallhofen dürfte der Autolenker den Zug zu spät bemerkt haben, leitete eine Vollbremsung ein und rutschte mit dem Fahrzeug gegen den Triebwagen.