Russland setzt auf „mächtigste Vernichtungsmittel“

Medwedew spielt auf neue Generation von Hyperschallwaffen an

Vermutlich bezog sich Medwedew dabei auf die neue Generation von Hyperschallwaffen, deren Entwicklung Moskau nach eigenen Angaben seit Jahren vorantreibt. Seit der Entsendung russischer Truppen in die Ukraine im Februar veröffentlicht Medwedew in den Online-Netzwerken häufiger anti-westliche und pathetische Beiträge.