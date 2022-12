Harry und Meghan lüften Geheimnis um ihre Hochzeit

Nach den zahlreichen Enthüllungen und Vorwürfen gegen die Royal Family und die britische Presse in den ersten drei Folgen ihrer Netflix-Dokuserie schlagen Harry und Meghan in einem am Samstag veröffentlichten Trailer für Teil zwei von „Harry & Meghan“ sanftere Töne an. Zu privaten Fotos ihrer Traumhochzeit 2018 plaudert das Herzogpaar von Sussex ein Geheimnis ein.