Dieb erleichterte Kärntner Schule um Tausende Euro

Geld abgehoben

Dort befand sich nicht nur Bargeld in unbekannter Höhe, sondern auch eine Bankomatkarte: „Mit der im Tresor aufbewahrten Bankomatkarte führten die Täter am 9. Dezember mehrere Bargeldbehebungen durch!“, berichtet ein Polizist. Den PIN-Code dürften die Diebe in den Räumlichkeiten gefunden haben. „Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro“, so die Polizei weiter.