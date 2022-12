Umweltmediziner warnt: „Gesundheitsrisiko bei 5G“

Es muss schnell gehen. Seit der Frequenzvergabe 2020 sind schon knapp 50 Prozent der insgesamt 18.700 Sendeanlagen im Land mit 5G-Systemen ausgebaut. Schließlich drohen den Handy-Betreibern bei Nichteinhaltung des Zeitplans hohe Strafzahlungen. Auf diese Weise will die Regierung dafür sorgen, dass es bis 2025 Highspeed-Internet in ganz Österreich gibt, auch in bislang schlecht versorgten Regionen.