Bremsen neue Rechtsfragen den Porsche-Tunnel aus?

Eigentlich hätte der Porsche-Tunnel samt Garage im Kapuzinerberg schon vor rund zwei Wochen im Planungsausschuss der Stadt Salzburg abgesegnet werden sollen. Dazu kam es wegen eines am Tag davor veröffentlichen Rechtsgutachten gegen das Projekt durch die grüne Bürgerliste nicht. Die Fraktionen hatten zu wenig Zeit, um dieses genau beurteilen zu können. Eine juristische Erwiderung seitens der Stadt zu dem Gutachten war nach „Krone“-Informationen am Dienstag noch nicht fertig. Damit dürfte die Zeit auch für die Ausschusssitzung am morgigen Donnerstag wieder zu knapp werden. Die Entscheidung zum Tunnel könnte dadurch um Wochen verzögert werden. Denn die Politik verabschiedet sich jetzt erst einmal in die Sommerpause. Erst ab dem Ende der Ferien werden wieder Sitzungen abgehalten.