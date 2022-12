Älteste Oberösterreicherin feierte 111. Geburtstag

Als Stefanie Kürner am 7. Dezember 1911 in St. Peter am Wimberg das Licht der Welt erblickte, regierte Kaiser Franz Joseph noch Österreich-Ungarn. Im selben Jahr war im nordirischen Belfast auch die Titanic vom Stapel gelaufen. Und in den peruanischen Anden wurden die Ruinen der sagenumwobenen Inka-Stadt Machu Picchu entdeckt.