Jugendliche gingen auf Besucher und Polizei los

Aggressives Verhalten der Krampusse gegenüber den Besuchern war einmal, mittlerweile scheint die Gewalt in die andere Richtung zu verlaufen. Wie auch am Abend des Nikolaustags in St. Johann im Pongau. Mehrere Jugendliche und jüngere Erwachsene benahmen sich äußerst aggressiv gegenüber den Brauchtumsgestalten, attackierten aber auch die Besucher der Veranstaltung.