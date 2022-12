Klinik fordert für Kinder eigene Gewaltambulanzen

Auch Thomas Beck, Psychologe und Leiter der Opferschutzgruppe, der sich um erwachsene Betroffene kümmert, bestätigte die Notwendigkeit. „Meist hat man es mit Gewaltsystemen zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass gewaltbetroffene Kinder in Familien leben, in denen es auch zu anderen Formen von Gewalt kommt, ist sehr hoch. Genauso hoch ist leider auch die Wahrscheinlichkeit, dass in gewalttätigen Erwachsenen-Beziehungen auch Kinder involviert sind“, sagten Beck und Kapelari.