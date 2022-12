„Dr. Viola“ nun auch am LKH in Hall aktiviert

Zeitgleich mit der weltweiten Kampagne „Orange the world“ (16 Tage ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen) wurde am Landeskrankenhaus Hall der Notruf „Ich muss zu Dr. Viola / Ich habe einen Termin bei Dr. Viola“ aktiviert. Er soll allen Betroffenen (jeden Alters und jeden Geschlechts) von häuslicher Gewalt, die sich unmittelbar bedroht und in Gefahr fühlen, Schutz bieten.