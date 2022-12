Ungarn schafft Treibstoff-Preisdeckel ab

In der vergangenen Woche war die Nachfrage nach Benzin doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum 2021, bei Diesel waren es 150 Prozent. Während im Normalfall der Tagesumsatz an MOL-Tankstellen bei fünf Millionen Liter liegt, betrug er am Dienstag vergangener Woche acht Millionen Liter, betonte der Direktor. Diese Nachfrage musste hauptsächlich MOL abdecken, da wegen des seit dem Frühjahr geltenden Rabatts Importe weitgehend ausgeblieben waren. Importeure wurden nämlich abgeschreckt, da sie den im Ausland teuer beschafften Treibstoff in Ungarn nur billig verkaufen konnten.