Italienischer Zweitligist denkt an Nenad Bjelica

Und „Neno“ selbst? Der steht beim FC Genua - wo Stefan Ilsanker und Kelvin Yeboah auflaufen - hoch im Kurs! Denn der italienische Serie-B-Klub setzte nach fünf sieglosen Partien Alex Blessin vor die Tür, beförderte interimistisch Ex-Weltmeister Alberto Gilardino von der U19 auf den Trainer-Sessel des Fünften. Bjelica gilt nun laut italienischen Medien als größter Favorit auf dessen Nachfolge, soll den Klub wieder zurück in die Serie A führen. Zumal der in Klagenfurt lebende Kroate ja auch aus seinen Zeiten in La Spezia die 2. Liga bestens kennt.