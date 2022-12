„Die Arbeit mit Frauen hat eine spezielle Energie“

Erfahrungsbericht:

Ich lasse den Trubel des Alltags hinter mir. Wenige Kilometer entfernt von Zuhause, sehe ich nur noch das Grün des Waldes und eine herrliche Aussicht auf die Berge. Das Seminarhaus ist etwas abgelegen und ich bin gespannt, was mich erwartet. Das herzliche Willkommen von Sabrina und Susanne nimmt mir die letzten Zweifel. Ich freue mich, im Kreise meiner „Schwestern“ in meine Vision einzutauchen. Man merkt sofort, dass sich die beiden bestens ergänzen: Sabrina ist sehr strukturiert und perfekt vorbereitet. Als systemischer Coach versteht sie es, die richtigen Fragen und Aufgaben zu stellen, um einen zum Nachdenken zu bringen. Susanne ist indes eine Improvisationskünstlerin. Sie verlässt sich auf ihren Erfahrungsschatz und das Bauchgefühl. Sie hilft uns dabei, aus der Komfortzone herauszutreten. Wer glaubt, dass innere Arbeit leicht wäre, der hat sich getäuscht. Tränen, Gefühle, Schweiß und tiefe Emotionen begleiten uns durch die „Retreat“-Tage. Mit Meditationen dringen wir tiefer in unser Unterbewusstsein vor. Atemübungen führen uns an vermeintliche Grenzen. Wir feiern unsere Erfolge und üben uns in Dankbarkeit. Wir werfen alten Ballast ins Feuer und schütteln negative Erlebnisse ab, um uns dann wie neu geboren zu fühlen. Besonders schön ist die Dynamik zwischen uns Frauen. Wir fühlen uns verbunden und erkennen uns selbst in den anderen wieder. Es entsteht eine fast magische Energie, wenn wir gemeinsam ums Feuer sitzen. Am Ende waren es vier intensive Tage, die mich nicht nur berührt, sondern auch neue Erkenntnisse mit sich gebracht haben.